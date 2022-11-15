رئيس حكومة إقليم كوردستان والرئيس العراقي يؤكدان اهمية حل المشاكل بين أربيل بغداد بشكل جذري وفق الدستور

استقبل رئیس حكومة‌ اقلیم كوردستان مسرور بارزانی، الیوم الثلاثاء، رئيس جمهورية العراق د.عبداللطيف رشيد.

وتناول اللقاء بحث آخر التطورات ومستجدات العراق والمنطقة، واهمية معالجة المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري وعلى أساس الدستور وفي اطار البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية الجديدة.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على زيارة وفد من حكومة إقليم كوردستان الى بغداد بهدف استئناف المحادثات والتفاوض حول حل المشاكل القائمة.

وفي محور آخر من الاجتماع ، جرى الحديث عن أهمية حماية الامن والاستقرار وسيادة العراق.