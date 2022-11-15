مسرور بارزاني يوجه بتخصيص أكثر من 2 مليار دينار لمشاريع مياه الشرب في العاصمة أربيل

ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، موافقته على تخصيص اكثر من 2 مليار دينار لمشاريع مياه الشرب في العاصمة أربيل.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان أنه “في اطار الخدمات التي تقدمها الكابينة الحكومية التاسعة لمواطني إقليم كوردستان، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على تخصيص 2 مليار و 129 مليون دينار لتوفير مواد معالجة مياه الشرب والآبار في العاصمة أربيل”.

واضاف البيان “سيتم انفاق المبلغ المخصص من موازنة مديرية المياه والصرف الصحي في أربيل”.