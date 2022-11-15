البرلمان العربي يدين القصف الإيراني على كوردستان: انتهاك صارخ لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار

أدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني على إقليم كوردستان.

وذكر البرلمان العربي في بيان، أنه «يدين الهجوم الصاروخي والمدفعي من قبل الجمهورية الإيرانية على بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كوردستان بجمهورية العراق، والذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين».

وبحسب البيان، شدد البرلمان العربي على أن «هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكاَ صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار»، مؤكداً رفضه التام «للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».

وأكد البرلمان العربي تضامنه مع جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة الأراضي العراقية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.