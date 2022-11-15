بأشد العبارات .. الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على إقليم كوردستان

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني على مناطق إقليم كوردستان، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد في بيان، “يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني لإقليم كوردستان العراق، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى”.

واضاف البيان “وكما قال الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، فإن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف”.

مشيراً بأن “الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان”.

وكانت هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت، صباح امس الاثنين ، مناطق ضمن حدود العاصمة أربيل ومدينة السليمانية ، وخلّفت عدداً من الشهداء والجرحى.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها ايران ماتقول انها مقرات ومواقع لاحزاب كوردية إيرانية معارضة في إقليم كوردستان ، بعد هجوم آخر مماثل آواخر سبتمبر/أيلول الماضي.