تركيا تغلق مواقع التواصل الاجتماعي .. واردوغان يعلن حصيلة جديدة لانفجار اسطنبول

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانفجار شارع تقسيم في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان، في تصريح صحفي، إن “هناك شكوكاً حول أن تكون امرأة قد لعبت دورا في الحادث”، متعهداً بـ”الكشف عن منفذي التفجير، وينالوا العقاب اللازم”.

وأضاف “الإرهاب لن يصل إلى هدفه، وبحسب التحقيقات الأولوية، هناك شبهة إرهاب في التفجير”، مشيراً إلى “مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين”، في حصيلة جديدة للانفجار.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال.

من جهتها أقدمت السلطات تركية، قبل قليل، على اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث التفجير الذي وقع وسط اسطنبول.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016. وتبنّى تنظيم داعش هذه الهجمات في وقتها والتي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.