“العقرب”.. مهرب عراقي بات الشغل الشاغل لعدد من الدول الأوروبية

“العقرب” كنية مهرب عراقي كوردي بات الشغل الشاغل لعدد من دول أوروبا، وهو متهم بتهريب المهاجرين إلى بريطانيا.



في بيان نشرته وكالة الجريمة الوطنية البريطانية الأسبوع الماضي، تحدثت الوكالة عن عملها مع شركائها في بلجيكا في البحث عن “زعيم عصابة جريمة منظمة” مسؤول عن تهريب أكثر من 100 مهاجر بقوارب صغيرة وشاحنات من بلجيكا إلى بريطانيا.

ونشرت الوكالة الحكومية البريطانية صورة شخص قالت إنه هو “المهرب” واسمه (بارزان كمال مجيد) ويلقب بـ”العقرب”، وقالت إن حكماً غيابياً بالسجن عشر سنوات صدر بحقه الشهر الماضي من محكمة مدينة (بروج) في شمال بلجيكا التي أدانته بممارسة التهريب.

وحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، فإن بارزان كمال مجيد يبلغ من العمر 36 سنة وكان يقيم في السابق في نوتينغهام البريطانية، وصدر بحقه حكم بتغريمه 968 ألف يورو.

هناك أوامر إلقاء قبض صادرة في بريطانيا وبلجيكا ضد مجيد، وتقول الحكومة البريطانية إن محققين على ضفتي القناة الانكليزية يحققون في الملف.

وذكرت وكالة الجريمة الوطنية البريطاني أن بارزان كمال مجيد وصل إلى بريطانيا سنة 2013 حيث أقام في منطقة هكنال بنوتينغهام، لكن تم ترحيله إلى إقليم كوردستان سنة 2015.

وتقول الحكومة البريطانية إن “أغلب” المهربين الذين ألقي القبض عليهم كان يوجد في هواتفهم المحمولة رقم هاتف بارزان كمال مجيد، وقد خزنوه باسم العقرب أو “سكوربيون” بالانكليزية.

وتبين تحقيقات وكالة الجرائم الوطنية البريطانية أن صديقاً لبارزان كمال مجيد، واسمه (نزار جبار محمد) حوكم السنة الماضية في بريطانيا، وصدر في تشرين الأول 2021 حكم عليه بالسجن من محكمة هول في شرق انكلترا، وكان نزار جبار محمد متهماً بتهريب 21 مهاجراً عن طريق قوارب صغيرة وشاحنات إلى بريطانيا.

وأشارت وكالة الجريكو الوطنية البريطانية، إلى أن 23 شخصاً حوكموا خلال السنة الحالية في بلجيكا بتهمة التهريب، بينهم ثلاثة ألقي القبض عليهم في بريطانيا ثم تم تسليمهم إلى بلجيكا.

وفي نفس الجلسة التي صدر فيها الحكم على مجيد، جرت محاكمة 17 شخصاً آخر، حسب الوكالة البريطانية.

قائد العمليات في وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، مارتن كلارك، قال عن ذلك ان “هذه المحاكمات تبين القضاء على عصابات الجريمة المنظمة هذه من قبل بريطانيا والقوى الدولية، كما تبين أن تلك العصابات الإجرامية تنتهك الحدود الدولية”.

ودعا مارتن كلارك كل من لديه معلومات عن بارزان كمال مجيد، إلى “الاتصال بالسلطات البلجيكية”.

يأتي هذا بينما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 40 ألف طالب لجوء من كوردستان والعراق وإيران وأفغانستان وألبانيا ودول أخرى عبروا القناة الانكليزية هذه السنة، ووصلوا إلى بريطانيا على أمل البدء بحياة جديدة في ذلك البلد.

يشكل هذا العدد أكبر عدد مسجل، ففي العام 2018 كان عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا 299 مهاجراً دخلوا الأراضي البريطانية عن طريق التهريب، وكان عدد هؤلاء السنة الماضية 28536 مهاجراً.

وقد لقي العشرات حتفهم في طريق الهجرة غير الشرعية هذا، ومن بينهم 27 شخصاً، نصفهم من مواطني إقليم كوردستان، قضوا في تشرين الثاني 2021 عقب غرق قاربهم في القناة الانكليزية.