باقتراح مسرور بارزاني .. أعضاء المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني يتخلون عن مناصبهم الحكومية

قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم السبت، أن يتخلى كافة أعضاء المكتب السياسي للحزب المنتخبين اليوم، عن مناصبهم الحكومية.

وأفاد أحد أعضاء اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز)، أن هذا القرار جاء بمقترح من مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب، ووافق عليه كافة أعضاء المكتب السياسي الذين يتولون مناصب ومهام في الحكومة أو البرلمان.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد انتخبت خلال اجتماعها اليوم، أعضاء المكتب السياسي الجديد للحزب، وهم كل من:

سيداد بارزاني

هوشيار زيباري

فاضل ميراني

آزاد برواري

محمود محمد

زعيم علي

كمال كركوكي

ريبوار يلدا

هيمن هورامي

نوزاد هادي

أمينة زكري

د. فؤاد حسين

بشتيوان صادق

علي حسين

سربست لزگين

زاگروس فتاح

هيوا أحمد مصطفى