الوطني الكردستاني يغازل الديمقراطي: أبوابنا مفتوحة وفقا لاسس التوازن

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، ان ابوابه مفتوحة امام الحزب الديمقراطي بشأن التوافق على حقيبتي الاعمار والبيئة.

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو {للفرات نيوز} ان :”ابواب الاتحاد مفتوحة امام الديمقراطي حيث ان هنالك اسس للتوازن السياسي والشركة السياسية وخدمة المواطن وانها من مقررات المؤتمر الرابع عشر للحزب”.

واضاف “لا توجد شروط مسبقة للتوازن السياسي وبناء الدولة وخدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة الحكم”.

واشار خوشناو، الى “احد اهداف الاتحاد الوصول الى حل للخلاف واسس بناء الحكم؛ لذا يجب ان يذهب الطرفين وينصاعوا الى هذه المبادئ”.