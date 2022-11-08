حكومة الإقليم: لا يوجد من يتقاضى راتبين في كوردستان

صرّح رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة اقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو، يوم الثلاثاء، بأنه لم يعد هناك من يتقاضى راتبين في آنٍ واحد بإقليم كوردستان وذلك بعد تطبيق قانون الإصلاح.

وقال خسرو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حكومة الإقليم قد نفذت مع وزارة المالية والإقتصاد فقرات قانون الإصلاح بنسبة 100%، مبينا أن أولئك الذين كانوا يتقاضون راتبين تم قطع أحدهما عنهم.

وأضاف أن الحكومة لم تبقِ نقطة من نقاط قانون الإصلاح الـ13 إلا وعملت عليها مع تفاوت بينها في التطبيق، مؤكدا مواصلة العمل بهذا القانون في الإقليم.