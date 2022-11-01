بلاسخارت: هناك فساد كبير في العراق

وصفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، الفساد بأنه “تحدي العراق الأكبر”.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال ملتقی الشرق الأوسط 2022 المقام في العاصمة أربيل بعنوان (عراقٌ للجميع)، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق:”هناك فسادا كبير في العراق، وهو التحدي الأكبر”، مبينة أن “الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق”.

وأشارت بلاسخارت الى ان “الفساد يمنع اجراء إصلاحات في العراق ، مايمنع بالتالي تقدم البلاد” ، كما لفتت الى ان “جهات سياسية وتجار ومسؤولين كبار يديرون نظام للفساد” ، مشددة على ان “هؤلاء يستحوذون على كل المصادر ويهملون مصالح الناس، لذا فإن العراق بحاجة الى اصلاح جذري في بنية النظام”.

وأضافت: “نحن نعطي المقترحات والمشورة للعراق وكوردستان”، مشيرة الى أن “الأمم المتحدة تدعم تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل”.

وعن القصف الذي يستهدف الأراضي العراقية، أكدت بلاسخارت أنه “لا يمكنني وقف القصف التركي والإيراني على العراق”.

مشيرة الى إنه “قبل اسبوع تحديدا عقدت حوارات مع قادة كورد بشأن هجمات الدولتين تركيا وايران على اقليم كوردستان والعراق، وتابعت “هذا ليس باستطاعتي ولكن ما يمكن فعله هو دعمكم وينبغي ان تكونوا اقوياء داخليا وهذا مهم جدا لكي لا تظفر بنّا الجهات الخارجية”.

وشددت على أنه “لا يمكننا إنشاء منطقة حظر جوي، ولكن يتعين أن تنسق حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية وباقي الأطراف السياسية لتفيذ البرامج ومواجهة هذه التحديات وينبغي القضاء على الفساد أيضا”.

كما اشارت بلاسخارات الى انه “لحد الآن لم تتشكل حكومة في العراق تقدم الدعم أو الخدمات للمواطنين”.