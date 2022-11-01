إقليم كوردستان و‹الفاو› يبحثان تحقيق الأمن الغذائي ودعم تسويق المنتجات المحلية للمزارعين

ممثل ‹الفاو› في العراق يلتقي بوزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان

التقى ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، بوزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني وناقشا أنشطة المنظمة وبرامجها التي يتم تنفيذها في العراق.

ووفق بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، فقد ركزت المناقشات بشكل رئيسي على تحقيق الأمن الغذائي وصحة الحيوان والإنتاج الزراعي وسلاسل الغذاء ودعم وتطوير إنتاج بذور المحاصيل الزراعية التي تتكيف مع الظروف المناخية لإقليم كوردستان.

كما تطرق الجانبان وفق البيان إلى دعم تسويق وترويج المنتجات المحلية للمزارعين، مع توفير فرص تدريب لتعزيز مهارات الموظفين الإرشاديين بالوزارة والمزارعين المحليين.