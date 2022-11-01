إقليم كوردستان يبدأ بتوزيع مستحقات القمح للعام 2014 الأسبوع المقبل

أعلنت المديرية العامة للتجارة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع مدفوعات القمح لعام 2014 اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية العامة للتجارة في بيان: «سيتم توزيع مدفوعات القمح لعام 2014 الأسبوع المقبل».

وأضاف البيان، أن «المبلغ هو 34 مليار و827 مليون و82 ألف دينار، وسيدفع منه 11 مليار و466 مليون و731 ألف دينار للمزارعين في أربيل، و11 مليار و174 مليون و528 الف دينار للمزارعين في السليمانية، و12 مليار و185 مليون و823 ألف دينار لمزارعي دهوك».

وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة الاتحادية أرسلت في 19 تشرين الأول الماضي، مبلغ 34 مليار و827 مليون و82 ألفاً و250 دينار عن المستحقات المالية للمزارعين لعام 2014.