حكومة كوردستان تحدد موعد توزيع رواتب الشهر الجاري

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن موعد توزيع رواتب شهر تشرين الاول/ أكتوبر الجاري .

وقال معاون رئيس حكومة الإقليم للشؤون الاقتصادية، ريباز حملات في بيان صحفي، إن الرواتب الشهرية لن تتأخر بأي شكل من الأشكال.

وأوضح، أن الرواتب ستوزع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفقا للجدول المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان .

وأول أمس الخميس، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن وزارة المالية والإقتصاد ستشرع قريبا في توزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما انتقدت الحكومة الاتحادية لبيعها النفط الأبيض على سكان الإقليم بأسعار باهظة.