تربية إقليم كوردستان توافق على تعطيل الدوام في السليمانية بعيد “الهالوين”

وافق وزير التربية في إقليم كوردستان العراق آلان حمه سعيد، يوم السبت، طلب مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية على تعطيل الدوام في المدارس والأوساط التعليمية نهاية الشهر الجاري بمناسبة عيد “الهالوين”.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل خلال افتتاح رياض للأطفال في ناحية كسنزان، ان النفط الابيض وصل الى جميع المدارس في محافظات أربيل ودهوك وحلبجة وفي السليمانية لم يتبق سوى 100 الف برميل لم توزع وفي إدارة منطقة “كرميان” أيضا لم يتبق سوى 100 الف برميل لم توزع ايضا.

وبين ان من مجموع 8 ملايين برميل من النفط الأبيض المخصصة للمدارس والأوساط التعليمية وزعنا أكثر من 7 ملايين و600 الف برميل ولم يتبق سوى بضع مئات آلاف من البراميل سنقوم بتوزيعها خلال الأيام المقبلة.

وسئل الوزير حول عزم مديرية تربية السليمانية تعطيل الدوام الرسمي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد الهالوين فأجاب قائلا: إن هذا من صلاحيات مديريات التربية العامة.

وأضاف “قد اتصلت به هاتفيا مديرية تربية السليمانية حول هذا الموضوع فقال لهم: إن هذا من صلاحياتكم وتستطيعون القيام بذلك سواء أنتم أم غيركم من المديريات”.

والهالوين، عيد يحتفل به الأمريكيون في الـ31 من أكتوبر بإرتداء الأزياء التي تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات الخارقة، وامتد هذا الاحتفال فيما بعد إلى بلدان أخرى في أنحاء العالم.

ويرتدي الأطفال أزياء غريبة ويضعون أقنعة “مفزعة” استعدادا للخروج إلى الاحتفالات وجمع الحلوى.

وتقول الموسوعة البريطانية إن الهالوين تعوذ جذوره إلى نحو 1000 عام. وكان في الأصل ممارسة دينية، وأصبحت علمانية بشكل متزايد على مر العصور حتى اختفت معالمها الدينية تقريبا.