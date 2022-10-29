الفنان العراقي صلاح البحر يعتذر للصابئة المندائيين

قدم الفنان العراقي، صلاح البحر، يوم السبت، اعتذاراً لطائفة الصابئة المندائيين بسبب كلمة مسيئة بحقهم وردت في آخر أغانيه.

وقال البحر في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “اعتذر إلى اخواني واصدقائي الصابئة المندائيين عن النص الغنائي ولكم كل الحب والاحترام”.

وتضمنت آخر أغاني الفنان صلاح البحر جملة نصها “مسويتلك سحر يم صبي” في إشارة إلى أن الصابئة المندائيين يمتهنون السحر.

وعلى خلفية ذلك،قال رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي أسامة البدري في بيان إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو كليب للمدعو صلاح البحر والذي يحتوي على إساءة كبيرة لأبناء المكون المندائي، والتي تضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية”.

وأضاف أن “الديانة المندائية هي إحدى الديانات السماوية، وإن كتابنا المقدس (الكنزا ربا) يحرم أعمال السحر والشعوذة، كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة”.

وتابع “نستنكر بأشد العبارات هذه التصرفات الصبيانية من قبل المدعو صلاح البحر وكاتب الأغنية والتي لا تمثل الفن والثقافة العراقية”.

وتوعد البدري “نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الأغنية وندعو وزير الثقافة ونقابة الفنانين واتحاد الأدباء لأخذ أدوارهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الأصيلة ودياناتهم”.