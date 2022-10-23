جامعة دهوك التقنية توفر 160 مقعداً لدراسة الماجستير والدكتوراه

جامعة دهوك التقنية التي افتتحت رسمياً من قبل حكومة إقليم كوردستان عام 2013، تتضمن 6 كليات و8 معاهد تقنية، إلا أنها وبسبب نقص الكادر الأكاديمي المتخصص، تضطر من أجل تسيير العملية التعليمية في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على أكاديميين ومختصين من جامعات أخرى، وحالياً تسعى الجامعة إلى توفير مقاعد للتعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) لديها.

أ.د آري عادل، رئيسة جامعة دهوك التقنية قالت لـ (باسنيوز): «للعام الدراسي الجديد، قدمت جامعتنا خطتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإننا ندعو الطلاب المقبولين في كليات ومعاهد جامعتنا، أن يعملوا على خدمة العلم أكثر».

وأضافت رئيسة جامعة دهوك التقنية: «طالبنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير مقاعد للتعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) في جامعتنا، لأن عدد الكادر الأكاديمي والمختص لدينا قليل، وفي كثير من الأحيان نعتمد على كوادر الجامعات الأخرى، لذا فإننا نأمل أن تمنح جامعتنا فرصة خاصة حتى نوفر مقاعد للتعليم العالي هذا العام وفق خصوصية جامعتنا، ونسد احتياجاتنا من الكوادر المختصة، وفق احتياجات كل كلية».

وقالت أ.د آري عادل: «نتوقع أن نوفر 150 حتى 160 مقعداً للتعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) في جامعتنا، وبهذا سنسد حاجة الجامعة من المختصين والكوادر الأكاديمية».