بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإقليم كوردستان .. مكافحة الارهاب تلقي القبض على 7 إرهابيين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد ، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في أربيل وكركوك وآخر في السُليمانية.

وذكر بيان لمكافحة الارهاب انه، “تعزيزًا للعمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية مابين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كوردستان، ألقي القبض على (٤) إرهابيين ثلاثة منهم في أربيل والآخر في السُليمانية” .

وأضاف البيان أنه “أُلقي القبض على عُنصر قيادي في العصابات الإرهابـية يُكنى ( أبو حمزة )، داخل مُحافظة كركوك ستُعلن عن تفاصيله لاحقًا”.

وأختتم الجهاز واجباته بإلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين أحدهم كان بحوزته اسلحة واعتدة عبوات ناسفة معدة للتفجير .