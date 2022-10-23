أربيل تنظم معرضاً للكتاب

من المقرر أن تنظم مكتبة (الزيتون)، وهي مكتبة أربيل العامة، بالاشتراك مع جامعة (جيهان)، معرضاً للكتاب بعنوان ‹پێکەوەژیان› (التعايش)، والذي سيستمر لعدة أيام.

بالصدد، قالت ناز فلك الدين كاكائي، مديرة مكتبة أربيل العامة : «بإشراف وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان محمد حمه سعيد، تنظم مكتبة أربيل العامة بالتعاون مع مؤسسة الثقافة في جامعة (جيهان)، معرضاً للكتاب بمشاركة عدد من دور الطباعة والنشر».

وأضافت: «المعرض يفتتح الساعة 10:00 صباح 25 / 10 / 2022 في قاعة مكتبة (الزيتون)، ويستمر حتى 3 / 11 / 2022».

وأشارت إلى أن «العديد من دور النشر والطباعة من السليمانية وسوران وحلبجة وأربيل تشارك في المعرض، إلى جانب 25 دار نشر أخرى، ويتخلل المعرض العديد من الندوات والنشاطات الثقافية».