تخرج الدفعة الثانية عشر من طلاب جامعة كوردستان هولير في أربيل

أقيم مساء الخميس (20 تشرين الأول 2022 ) حفل تخرج الدفعة الثانية عشر من طلاب جامعة كوردستان هولير بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بالاضافة إلى وزراء في الحكومة وشخصيات دبلوماسية.

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ألقى كلمة خلال الحفل هنأ فيها الطلبة والأهالي بنجاحهم قائلا إن الإقليم يولي أهمية كبيرة للتعليم والتربية .

وأكد مسرور بارزاني أثناء مشاركته في حفل تخرج طلبة جامعة كوردستان هولير في قاعة الاحتفالات بحديقة بارك سامي عبد الرحمن وسط أربيل أن “جامعة كوردستان في أربيل من الجامعات الرائدة واستطاعت تخريج العديد من الطلبة الموهوبين الذين لعبوا دوراً مهماً في القطاعين العام والخاص.مناشدا الطلبة “أتمنى أن تلعبوا الدور التاريخي الذي يقع على عاتقكم”، مضيفاً أن “تفوقكم في هذه المرحلة ليس نهاية طلب العلم والمعرفة.كما حثهم على الاستمرار في المثابرة لخدمة بلدهم.

الجامعة الرائدة في إقليم كوردستان والتي تتبع التعليم باللغة الإنجليزية تتكون من أقسام عديدة مثل الطب والهندسة بفروعها المتعددة بالإضافة إلى العلوم السياسية والإدارة، كما تحاول إدارة الجامعة إضافة أقسام جديدة إليها لتلبي طوحات الطلبة وأحلامهم بحسب ما قاله رئيس الجامعة “كيف شارب” الذي صرح أنه يجري حاليا إضافة قسم الصيدلة إلى الجامعة كما يجري الاهتمام بتدريس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .

وشدد رئيس الجامعة على أن المنهاج العلمي المتفوق المتبع من قبل الجامعة أعطى الطلبة تفوقا وتميزا عن بقية طلاب الجامعات الأخرى وجعل المتخرجين منها مرغوبون في سوق العمل لا بل أن الكثير من الشركات تراسل الجامعة لتوظيف طلابها .

شكو بكر أحد الحاضرين في المناسبة قال لرووداو عربية إنه متواجد اليوم لحظور حفل تخرج أخيه من قسم هندسة النفط، معبرا عن فرحته بهذا اليوم، مضيفا أنه هو من شجع أخيه على الدراسة في هذه الجامعة التي تخرج هو أيضا منها ودرس البكالوريوس عام 2007 وكا من خريجي الدفعة الثانية للجامعة عام 2011 ودرس الماجستير في قسم الادارة والاقتصاد في عام 2014 .

بكر قال إن دراسته في هذه الجامعة ميزته عن بقية زملائه بسبب المتسوى الدراسي العالي والمتفوق وإن المنهاج المتبع من قبل الجامعة لا يوجود في جامعة أخرى وإن الجامعة تؤهل الطلاب لدخول الحياة العملية بعد الجامعة بشكل أكاديمي محترف .

فرحة الطلاب هنا ممزوجة بدموع الأهالي الفرحين بتخرج أبنائهم من أكثر الجامعات تفوقا في إقليم كوردستان العراق، جامعة لا يدخلها إلا من تعب وسهر الليالي ليحصد نجاح المثابرة وهذا ما عبرت عنه نادرة مهند ياسين الحاصلة على ماجستير مالية ومصارف من خلال لقاءنا بها في حفل التخرج ،نادرة قالت والضحكة لا تفارق وجهها أنها لا تستطيع إخفاء سعادتها العارمة بهذا اليوم الذي وصلت إليه بعد تعب وجهد كبيرين مضيفة أنها فخورة بنفسها بهذا النجاح الذي تريد من خلاله خدمة بلدها كوردستان.

جامعة كوردستان هولير التي تأسست عام 2006 بمبادرة من رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ،الذي لم يقتصر دوره على التأسيس بل أظهر دعما وإلتزاما هائلين حتى أصبحت حلم كل طالب مجتهد أن يتخرج منها.وأعطت الجامعة نموذجا رائعا للتعليم المتطور في إقليم كوردستان وعلى الجهد المبذول من القيادات الكوردية لتحويل نضال الشعب في الجبال عبر السنين إلى تطور يشهد عليه العالم أجمع وليكون محط أنظار الطلاب والأهالي في العراق وليس فقط الإقليم.