سنكاوي: تنظيم داعش زرع قنابل في العراق ستبقى تنفجر لغاية نصف قرن آخر

صرّح مسؤول قوات البيشمركة في محور كرمسير، وعضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمود سنكاوي، اليوم الجمعة، بأن تنظيم داعش زرع قنابل في العراق ستبقى تنفجر لغاية نصف قرن آخر.

وقال سنكاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن حادثة الانفجار الذي طال قوات الكوماندوز في أطراف إقليم كوردستان، إن “داعش زرع كماً هائلاً من القنابل من المحتمل أنها ستبقى تنفجر لغاية 50 سنة أخرى”، مبينا أن هذه القنابل قديمة وانفجرت للأسف على تلك القوات مما أدى إلى إصابة قائدها بجروح”.

وأوضح أن القائد آكام عمر يتمتع بصحة جيدة والأطباء يبذلون جهدهم لمعالجته بشكل تام.

وكانت مديرية الأمن “الأسايش” في إدارة منطقة “كرميان” المستقلة التابعة لإقليم كوردستان العراق قد أفادت، يوم الأربعاء الماضي، بسقوط قتيل واحد وإصابة 8 آخرين من قوات الكوماندوز بينهم قائدهم بسلسلة انفجارات استهدفتهم خلال عملية أمنية بأطراف المنطقة.