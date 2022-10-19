أكتوبر 19, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الإقليم: لا نسمح لأي جماعة تعريض امن الجيران للخطر

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فى :أخبار عــامة
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الإقليم: لا نسمح لأي جماعة تعريض امن الجيران للخطر

أكد المتحدث باسم حكومة كردستان العراق جوتيار عادل، الأربعاء 10/19/2022، ان حكومة الإقليم لن تسمح لأية جماعة بتحويل منطقة كردستان إلى قاعدة لمهاجمة دول الجوار.

وقال عادل: يجب أخذ أمن دول الجوار بعين الاعتبار ، وحكومة إقليم كردستان لن تسمح لأية جماعة بتحويل هذا الإقليم (كردستان العراق) إلى قاعدة لمهاجمة دول الجوار.

وشدد على أن حكومة الإقليم ملتزمة بحماية أمن جيرانها ولا تسمح لأي مجموعة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيران من إقليم كردستان وتعريض أمنها للخطر .

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