نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية تحديد الحكومة الاتحادية الجديدة أولويات عملها

خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مع سفير المملكة المتحدة في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، آخر مستجدات الوضع والعملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وأكد رئيس إقليم كوردستان على أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، وتقدم الخدمات وتوفر فرص العمل، مشيراً الى أن أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلاد، وأن على الأطراف العراقية التفكير بناء على المصالح العليا للبلد وبطريقة استراتيجية وان تعمل معاً على حل المشاكل وإعادة وحفظ الاستقرار.

وشكلت الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان محوراً آخر للاجتماع، جرى فيه التأكيد على أهمية حفظ الوئام ووحدة الصف بين أطراف ومكونات إقليم كوردستان، واتفق الجانبان في الرأي بأن الدول الصديقة والمجتمع الدولي يراقبون، في مجال الديمقراطية ، العراق وإقليم كوردستان عن كثب ، ويتوقعون إزالة العقبات والمشاكل التي تعترض سبيل إجراء الانتخابات.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان ، جرى التباحث في علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وفرص توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الأعمال والاستثمار، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.