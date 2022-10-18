بتوجيه من مسرور بارزاني .. تنفيذ 116 مشروع خدمي في العاصمة أربيل

أعلن محافظة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 116 مشروع خدمي في العاصمة أربيل بتكلفة تزيد عن 63 مليار دينار.

وقال خوشناو أنه “بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضمن إطار خطة وبرنامج المشاريع التنموية في محافظة أربيل لعام 2022-2023، وبهدف تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، سيتم تنفيذ 116 مشروعاً خدمياً في جميع القطاعات وخاصة الطرق بتكلفة (63) مليار و430 مليون و757 الف 590 دينار”.

وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا، لتقديم المشاريع الخدمية والإعمار في جميع الاحياء والقرى والنواحي والاقضية لمحافظتنا دون تمييز وبشكل متساو لتشملها كلها وخصوصاً التي لم تحصل في السابق على الخدمات”.