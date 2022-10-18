التعليم العالي في إقليم كوردستان: 11 ألفاً من خريجي الدراسة الإعدادية لم يتقدموا للالتحاق بالدراسة الجامعية

أعلن مدير عام الدراسة والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقليم كوردستان، أن نحو 22 ألف مقد دراسي في جامعات إقليم كوردستان لا يزال شاغراً، وأن نحو 11 ألفاً من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية الماضية لم يتقدموا للالتحاق بالدراسة الجامعية.

وصرح مدير عام الدراسة والتخطيط في وزارة التعليم العالي، د. خطاب شيخاني، لراديو رووداو بأن الطلبة الذين عبأوا استمارات القبول (زانكو لاين) عبر الإنترنت تم قبولهم باستثناء 368 منهم كانت هناك مشاكل في قبولهم.

وأضاف مدير عام الدراسة والتخطيط في وزارة التعليم العالي أن الطلبة الذين ظهرت مشاكل في استماراتهم، هم من خريجي السنوات السابقة وتقدم أغلبهم للدراسة في كليات الطب، في حين أن وزارة التعليم العالي قررت قبول خريجي السنة الدراسية الأخيرة حصراً في كليات الطب.

وعن شكوى الطلبة من تراجع المعدلات المطلوبة للقبول في أقسامهم، قال خطاب شيخاني إن هذه الحالة طبيعية والمعدلات المطلوبة تتفاوت من سنة لأخرى، وقد تدنت المعدلات المطلوبة للقبول في جميع الأقسام لهذه السنة لكون عدد خريجي الدراسة الإعدادية أقل.

وأشار مدير عام الدراسة والتخطيط في وزارة التعليم العالي إلى أن هناك نحو 22 ألف مقعد دراسي شاغر في الجامعات، وأغلب هذه المقاعد من مقاعد الدراسة المجانية ويبلغ عددها قرابة 15 ألف مقعد، كما أن 10958 من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية (2021-2022) لم يتقدموا بطلبات القبول في الجامعات.

وفوضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الأقسام التي لديها مقاعد شاغرة في الجامعات الحكومية صلاحية توزيع استمارات القبول بصورة مباشرة، ويقول مدير دائرة المتابعة في رئاسة جامعة صلاح الدين إن “مهلة تمتد حتى يوم الثلاثاء، 25 تشرين الأول الجاري، منحت للطلبة لتعبئة استمارات القبول المباشر”.

وطلب كتاب صدر عن وزارة التعليم العالي بالعدد 18083 في (17 تشرين الأول 2022) موجه إلى الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان، توزيع استمارات قبول مباشر لملء المقاعد الشاغرة في بعض الكليات والأقسام الجامعية.

وصرح مدير دائرة المتابعة في رئاسة جامعة صلاح الدين، شوان محمد، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه “بإمكان الطلبة ابتداء من اليوم تعبئة استمارات القبول المباشر، وهذه الفرصة متاحة لهم حتى الثلاثاء (25 تشرين الأول الحالي)”.

وأشار مدير دائرة المتابعة في رئاسة جامعة صلاح الدين إلى أن “عدد المقاعد الشاغرة في جامعتنا هو 1398 مقعداً”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، أعلنت يوم (12 تشرين الأول 2022) نتائج القبول في الجامعات، وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. آرام محمد، حينها أنه “تم قبول جميع الطلبة الذي قدموا استمارات القبول”، مشيراً إلى أن “عدد خريجي الدراسة الإعدادية قد تراجع هذه السنة”.

وبلغ مجموع خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية (2021-2022) 38680 طالباً وطالبة، 25972 من الفرع العلمي و12708 من الفرع الأدبي، في حين خصصت وزارة التعليم العالي 63219 مقعداً دراسياً للسنة الدراسية الجديدة.