إقليم كوردستان: إدانة أكثر من 1000 متاجرٍ ومتعاطٍ للمخدرات خلال 7 أشهر

خلال 7 أشهر .. إدانة أكثر من 1000 متاجرٍ ومتعاطٍ للمخدرات في إقليم كوردستان

صرّح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، أنه تمت إدانة أكثر من 1000 متاجرٍ ومتعاطٍ للمواد المخدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، مؤكدا أن هؤلاء المدانين يقبعون حاليا في السجون الإصلاحية في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري مع مدير عام السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم في مدينة أربيل.

وقال زيباري خلال المؤتمر، إن مخاطر المخدرات تهدد الإقليم، ومن الطبيعي فإن على مستوى باقي مناطق العراق والدول المجاورة أكبر بكثير، مؤكدا أنه ينبغي ان نمضي بشكل أسرع في تنفيذ الخطة لمواجهة هذه الافة الخطيرة.

وزاد بالقول ان هناك تواصلا على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية في اقليم كوردستان في البدء بعملية مكافحة المخدرات.

كما أشار منسق التوصيات الدولية ان الاحصائيات خطيرة بالنسبة للإقليم ففي العام 2019 و2020 هناك نحو 3000 معتقل لدينا، وخلال الأشهر السبعة الأولى في العام 2022 تمت إدانة 1100 متعاط ومتاجر بالمخدرات وهم الآن يقبعون في السجون الاصلاحية.