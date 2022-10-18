كهرباء كوردستان تعلن اطلاق مشروع جديد للإنتاج عن طريق الطاقة الشمسية

اعلن وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، كمال مسلم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد لتوليد 131 كيلو واط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وبكلفة تصل الى 114 الف دولار من موازنة الوزارة.

وقال وزير الكهرباء ان “في المرحلة الاولى من المشروع سيتم انتاج 131 كيلو واط من الكهرباء، وتعمل الكابينة الحكومية التاسعة على رفع نسبة الانتاج”، مشيرا الى انه “تمت اضافة 424 ميغاواط الى الشبكة الوطنية للكهرباء خلال هذه الكابينة الحكومية، والعمل مستمر لاضافة 1200 ميغا واط من خلال الطاقة النظيفة”.

واضاف “تم تفعيل 3 مشاريع متوقفة سابقاً والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 29 ميكاواط ، وقريباً سيتم الانتهاء من محطة طاسلوجة لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة السليمانية”.

في السياق ذاته، قال رئيس دارة حماية واصلاح البيئة في اقليم كوردستان، عبدالرحمن صديق: “نأمل اطلاق مثل هذه المشاريع لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة، كي نتمكن من ضمان سلامة البيئة في اقليم كوردستان”.