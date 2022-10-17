أربيل ولندن تؤكدان ضرورة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وفقاً للإستحقاقات الإنتخابية

الرئيس بارزاني استقبل السفير البريطاني في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الاول 2022 السفير البريطاني في العراق مايك برايسن والقنصل البريطاني العام لدى أربيل ديفيد هنت والوفد المرافق لهما.

وبحث الطرفان آخر تطورات الساحة السياسية العراقية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية.

وقد أكد الطرفان على ضرورة ان تكون خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للإستحقاقات الإنتخابية ، وضرورة تطبيق البرنامج المتفق عليه من جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية ، ليكون هذا البرنامج بمثابة خارطة طريق ترسم مسار العملية السياسية في العراق والدفع بها نحو تحقيق الاستقرار .

كما جرى خلال اللقاء ، التأكيد على دور المرأة وتمكينها ، حيث أشار الرئيس بارزاني الى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان سبّاقاً دائماً الى تقديم النساء الفاعلات واعطائهن دوراً مميزاً للإرتقاء بالمجتمع.