كرميان.. العثور على جثة فتاة قتلت بظروف غامضة وأصابع الاتهام توجه إلى والدها

افاد مصدر امني في إدارة كرميان، يوم الإثنين، بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل منزلها في قضاء كفري بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما مقتولة داخل منزلها في قضاء كفري بسلاح كلاشنكوف لاسباب وظروف غامضة.

وأشار المصدر الى أصابع الاتهام وجهت الى والدها الذي فر الى جهة مجهولة وان الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقته.

وتابع “ان القضية مازالت قيد التحقيق في مديرية العنف الأسري في كرميان”