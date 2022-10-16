التحالف يؤكد ضرورة التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة في مواجهة داعش

نيجيرفان بارزاني يستقبل القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو مكفارلان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء حول آخر التطورات الأمنية وتهديدات ومخاطر الإرهاب ومواجهة داعش في العراق وسوريا، ومذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها البنتاغون مع العراق وإقليم كوردستان، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار المساندة والدعم من جانب التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على داعش والتخلص من خطره وتهديده لأمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة.

وفي هذا السياق، جدد الجنرال مكفارلان التأكيد على التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، ورأى الجانبان ضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مواجهة داعش.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم بحث الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وآخر مستجدات العملية السياسية وانتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية وأحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.