نيجيرفان بارزاني والقنصل الروسي لدى أربيل يبحثان المستجدات السياسية

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، مع القنصل الروسي الجديد لدى أربيل ماكسيم روبين، المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

افاد بيان لرئاسة إقليم كوردستان، بأن رئيس الاقليم استقبل القنصل الروسي الجديد لدى أربيل ماكسيم روبين، وهنأه بمناسبة تسنمه منصبه الجديد متمنيا له الموفقية.

وخلال اللقاء عبر نيجيرفان بارزاني عن رغبته في توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

‏بدوره عبر القنصل الروسي الجديد عن سعادته بالعمل في الإقليم.

‏وبحث الجانبان ايضا خلال اللقاء الأوضاع السياسية الحالية في العراق والمنطقة.