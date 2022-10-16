مقرب من السوداني: ليس من حق أي طرف التحدث باسم رئيس الحكومة المكلف

أكد مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه ليس من حق أي طرف طرف التحدث باسم السوداني.

وقال المقرب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه “ليس من حق أي طرف التحدث باسم رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، إلى حين اختيار ناطق رسمي”.

وأضاف، أنه “حان الوقت إلى أن ننشغل بمهمة البناء والإعمار لا بالصراعات والتنكيل”.

وتابع: “وآن الأوان أن نفتح صفحة جديدة وننبذ الخلافات”، خاتماً: “رسالتنا إلى الشعب هي أن نجتمع ولا نفترق”.