بلاسخارت للسوداني: ندعم تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل مكونات الشعب العراقي

أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي ، وفق بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلّف.

حديث السوداني جاء خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. ووفق البيان فإن اللقاء شهد ” مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق”.

وأكد السوداني، أن “برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد”، معرباً عن “حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الانسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق”.

من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة دعم البعثة الأممية “لتشكيل حكومة تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته”.