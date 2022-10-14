الرئيس بارزاني يعزي عوائل ضحايا حادث السير في أربيل

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، عن تعازيه بضحايا حادث السير الذي وقع فجر اليوم على شارع 60 متري في مدينة أربيل.

وقال الرئيس بارزاني في برقية تعزية: «ببالغ الأسف والأسى، أسفر حادث سير مفجع فجر اليوم في أحد شوارع أربيل عن سقوط خمسة ضحايا، منهم أربعة أطفال، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بجروح».

وأضاف «أتقدم بالتعازي إلى عوائل وذوي وأقارب ضحايا هذا الحادث الأليم، وأشاركهم أحزانهم، كما أتمنى الشفاء للمصابين».

وختم الزعيم الكوردي بيانه بالقول: «أدعو الله عز وجل أن يتغمد أرواح الضحايا بفسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان. إنا للە وإنا إلیه راجعون».