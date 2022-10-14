أكتوبر 14, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني مهنئاً السوداني بتكليفه: ندعم تشكيل حكومة شاملة تحقق مصلحة كل العراقيين

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني مهنئاً السوداني بتكليفه: ندعم تشكيل حكومة شاملة تحقق مصلحة كل العراقيين

وتُعزّز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر: “هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة ، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد”.

وأكد رئيس الحكومة بالقول: “من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل”.

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