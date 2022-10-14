مسرور بارزاني مهنئاً السوداني بتكليفه: ندعم تشكيل حكومة شاملة تحقق مصلحة كل العراقيين

وتُعزّز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر: “هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة ، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد”.

وأكد رئيس الحكومة بالقول: “من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل”.