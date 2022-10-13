ألمانيا: خرق سيادة إقليم كوردستان غير مقبول .. نتابع الأحداث عن كثب

مسرور بارزاني تلقى اتصال هاتفي من وزير الدولة في الخارجية الألمانية

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، أدان فيه الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن خرق سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان غير مقبول، وإنهم يتابعون الأحداث عن كثب بهذا الشأن.

وأعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية عن دعم بلاده لاستقرار الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيما تشكيل حكومة تمثل انعكاساً لنتائج الانتخابات وتحترم الديمقراطية.

كما أكد أن القوات الألمانية ستواصل البقاء في العراق وإقليم كوردستان بعد موافقة برلمان بلاده على ذلك.

وشكر رئيس الحكومة المانيا ، حكومة وشعباً ، على دعمها وتعاونها المستمر، كما ابدى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات بصورة شاملة مع ألمانيا.