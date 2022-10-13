أكتوبر 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان والأمم المتحدة يناقشان تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات والإتجار بالبشر

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق (UNODC) علي فاروق البرير.

وجرى في الاجتماع ، التباحث بشأن سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والأمم المتحدة، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإتجار بالبشر.

كذلك شهد الاجتماع، تسليط الضوء على خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان إلى جانب الإشادة بها، باعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة.

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