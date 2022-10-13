واشنطن ولندن تدينان الهجوم على المنطقة الخضراء: يقوض الديمقراطية.. يجب السماح لمؤسسات الدولة بالعمل

ادانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ، اليوم الخميس ، الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد ، بالتزامن مع عقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوفسكس ، في تغريدة على حسابها في تويتر: “إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي”.

وأضافت ” يجب على الشعب العراقي إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط”.

وأردفت الدبلوماسية الامريكية ، بالقول ” مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف”.

من جانبه ، قال السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريجاردسون ، في تغريدة على حسابه: ان “هجوم اليوم على المنطقة الخضراء غير مقبول على الإطلاق”.

موضحاً ” ليس للعنف دور في العملية السياسية ويجب السماح لمؤسسات الدولة بالعمل”.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد ، اليوم الخميس ، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بعدة صواريخ تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر ان “8 صواريخ على الاقل سقطت ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح كحصيلة أولية”.