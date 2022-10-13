رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة يعلق على قصف الخضراء

علق رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، اليوم الخميس، على الاستهداف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال العذاري في تدوينة على تويتر، إن “كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب”.

وتابع، “فالعراق أكبر من السلاح المنفلت”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء ب‍بغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.