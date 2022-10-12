هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور الغازي

تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.



شاهد عيان قال، اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول 2022)، إن الهجوم أسفر عن “إندلاع النيران في الحشائش ومخلفات الحقل”، في حين لم يحدد المكان الذي انطلقت منه الصواريخ حتى الآن.

من جهتها، أكدت مديرية الدفاع المدني في جمجمال، بأن فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أضرار.

وكانت قوة من كوماندوز اقليم كوردستان، ضبطت في شهر آب الماضي، منصة لاطلاق الصواريخ كانت تنوي استهداف الحقل.

حقل كورمور تعرض إلى هجوم صاروخي لأول مرة، يوم الأربعاء (22 حزيران 2022)، ثم إلى هجمات أخرى لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أكد في حزيران الماضي، أن الهجمات ضد المؤسسات النفطية في إقليم كوردستان تهدف إلى الحاق الضرر بالمصادر المالية والاقتصادية لإقليم كوردستان.

بدوره أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، أن لديهم ملعومات وافية حول الجهة التي استهدفت الحقل .

وأوضح أن “الهجمات طالت مشروع توسعة حقل كورمور وليس الجزء الذي ينتج الغاز في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المواطنين”.

يشار إلى أن شركة دانة غاز الإماراتية تقوم وفق اتفاق مبرم مع إقليم كردستان عام 2007، بإنتاج وتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في إقليم كوردستان.

وينتج الحقل 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب 1100 طن من غاز LPG، و16 الف برميل من النفط المكثف.