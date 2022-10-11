أربيل وباريس تناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات السياسية في العراق

رئيس حكومة إقليم كوردستان استقبل السفير الفرنسي لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان اوليفييه ديكوتيني، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، كذلك ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.

كما سلط اللقاء، الضوء على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل المشاكل على أساس الحوار والتفاهم المشترك.