أربيل .. المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان “إبادة الكورد الفيليين”

بمشاركة علماء وأكاديميين ومؤرخين متخصصين محليين ودوليين

تُعد جرائم الإبادة الجماعية من أخطر وأبشع الجرائم التي تواجه الشعوب ، حيث ارتكبت العديد من جرائم الإبادة الجماعية عبر التاريخ.

شعب كوردستان من الشعوب المضطهدة ، ففي ظل الحكومات المتعاقبة وبحجج وذرائع مختلفة ارتكبت بحقه عدة جرائم إبادة جماعية، ونتيجة لذلك اُزهقت أرواح الآلاف، وبقيت آثارها السلبية إلى يومنا هذا.

الإبادة الجماعية ضد الكورد الفيلية هي حملة وحشية ولا إنسانية مدمرة، تم التخطيط لها وتنفيذها من قبل الحكومات العراقية المتتابعة وذلك وفقاً لعدة مراحل قد بلغت ذروتها من الوحشية والعنف والدمار في عهد النظام البعثي البائد، حيث تم قتل وتهجير ونفي الآلاف من الكورد الفيلية، وتم تدمير العديد من المدن والقرى.

ولتسليط الضوء على هذه الجرائم، تقوم الجامعات الثلاث جامعة صلاح الدين-أربيل وجامعة دهوك وجامعة سوران برعاية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وبدعم رئاسة مجلس الوزراء بتنظيم عقد المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (إبادة الكورد الفيليين) وبمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والمؤرخين المتخصصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.

وسيتم خلال المؤتمر عرض أحدث الدراسات والبحوث والوثائق التاريخية المكتشفة ، وذلك في يوم الثلاثاء 4 ابريل/نيسان 2023 والتي تصادف ذكرى شهداء الكورد الفيلية.

وتقام المؤتمر على قاعة سعد عبد الله في أربيل بدءا من الـ 9 ,30 دقيقة صباحاً وعلى مدى 3 أيام .

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر يرجى التسجيل من خلال ملء استمارة التسجيل على الرابط التالي:

https://genocide.krd/gfk-arabic/registration/

للمشاركة بدراسة في المؤتمر يرجى التسجيل من خلال ملء استمارة التسجيل في الرابط التالي:

https://genocide.krd/gfk-arabic/abstract/

الملاحظة:

– المشاركة في المؤتمر مجاني .

– يتحمل المؤتمر تكاليف نشر البحوث المقبولة في احدى المجلات للجامعات المنظمة للمؤتمر.

للمزيد من المعلومات

زيارة موقع المؤتمر على الرابط الآتي

www.genocide.krd

وللمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم التالي

07511101241

او ارسال رسالة الكترونية للبريد الالكتروني

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