الرئيس مسعود بارزاني يبحث مع وفد من ائتلاف ادارة الدولة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع وفد من ائتلاف ادارة الدولة، اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين (10 تشرين الاول 2022)، وفد من ائتلاف إدارة الدولة يضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والمرشح من الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس مسعود بارزاني فقد “نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية”.

واتفق المجتمعون بحسب البيان على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية”.

ووصل الى مدينة أربيل، وفد رفيع المستوى من ائتلاف ادارة الدولة، لعقد اجتماع مع الرئيس مسعود بارزاني، بخصوص العملية السياسية الحالية في البلاد، وسبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.

يشار الى أن الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يتوصلا الى الان الى تفاهم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، حيث لازال الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسكاً بمرشحه ريبر أحمد لتولي منصب رئيس الجمهورية، كما أن الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الآخر لازال متسمكاً بمرشحه برهم صالح، رئيس الجمهورية الحالي.

يذكر أن العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

وأكمل العراق اليوم الاثنين، 10 تشرين الأوّل، عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.

وكان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة العراق، ريبر احمد، قدم مقترحاً للبتّ في اختيار مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، خلال مشاركته، يوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، في مؤتمر حول المسألة الكوردية في الشرق الأوسط، في اربيل، ذكر فيه انه “على المرشح لرئاسة الجمهورية ان يعرف على اي اساس سيصل الى هذا المنصب”.

وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.

وكان مجلس النواب قد استأنف عمله في (28 أيلول 2022)، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة، وما اعقبها من اعتصام لأنصار التيار الصدري أمام البرلمان، والذي انتهى بأمر من مقتدى الصدر في (30 آب 2022).