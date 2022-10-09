الرئيس بارزاني والسفير الالماني لدى العراق يبحثان جهود إنهاء الانسداد السياسي في البلاد

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الألماني في العراق، مارتن بيغر.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان: “تم خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام لدولة ألمانيا في أربيل، كلاوس شترايشر، مناقشة الأوضاع السياسية والجهود الأخيرة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق”.

واضاف البيان أن الرئيس بارزاني قد اشار خلال اللقاء إلى “مذكرة التفاهم بين الأطراف الكوردية والسنية والإطار التنسيقي”، مؤكداً “أن مذكرة التفاهم هذه أعدت على أساس الدستور”.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أدان السفير الألماني اعتداءات القوات الإيرانية على إقليم كوردستان واستهداف المدنيين.

وشدد السفير على أن بلاده “تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان وتتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات في المستقبل وخاصة في المجال التجاري”، معبراً عن دعم بلاده لمنح حقوق إقليم كوردستان في إطار الدستور.

كما جرى خلال اللقاء بحث تغير المناخ وأزمة المياه على الصعيد العالمي.