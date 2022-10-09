أكتوبر 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني والسفير التركي لدى بغداد يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني والسفير التركي لدى بغداد يبحثان الأوضاع السياسية في العراق  

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي.

وذكر مقر الرئيس بارزاني في بيان بأنه “تم خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع السياسية العراقية وآخر خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى مذكرة التفاهم التي أُعدَّت بين الأطراف الكوردية والسنية والإطار التنسيقي على أساس الدستور”.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، حيث تم التأكيد على تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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