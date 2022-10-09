ألمانيا تعلن تحقيق تقدم في الإصلاحات القائمة بمفاصل وزارة البيشمركة

أعلن القنصل الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر اليوم الأحد تحقيق تقدم ملحوظ في الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة.

وألمانيا جزء من مشروع قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا في تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، لإصلاح وزارة البيشمركة بصورة شاملة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها تنضوي تحت قيادة موحدة.

وقال القنصل في مقابلة مع كوردستان 24، إن حكومة الإقليم قدمت دعماً وإسناداً كبيرين فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الخاصة بوزارة البيشمركة.

وأضاف “أنجزنا إصلاحات مهمة للغاية في وزارة البيشمركة”.

وأشار إلى أن “الحكومة الألمانية الجديدة دعت البرلمان إلى تمديد مهمة القوات الألمانية في إقليم كوردستان”، مؤكداً أن بلاده تؤدي “دوراً مهماً” لإحلال الاستقرار في العراق.

ومضى يقول “العسكريون الألمان شركاء حقيقيون للجيش العراقي والبيشمركة”.

وحث الدبلوماسي الألماني على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية في العراق، وتابع قائلاً “إيجاد مخرج للأزمة السياسية مهم بالنسبة لألمانيا”.

كذلك جدد إدانته للهجمات الأخيرة التي شنها إيران على إقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة والصواريخ والتي أودت بحياة 13 شخصاً على الأقل.