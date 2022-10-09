ممثل حكومة اقليم كوردستان بإيران: اذا لم تخل الاحزاب المعارضة الحدود فأمام طهران خيارات اخرى

أكد ممثل حكومة اقليم كوردستان في إيران، ناظم عمر الدباغ، انه اذا لم تقم الاحزاب الكوردية المعارضة للنظام الإيراني بإخلاء المناطق الحدودية، فستنظر ايران لخيارات اخرى امامها.

وقال الدباغ في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية، الاحد (9 تشرين الأول 2022) انه “انتشرت في وسائل اعلام كوردية اقاويل بأن الجمهورية الاسلامية تضغط علينا كممثلين لحكومة اقليم كوردستان لعدم الإدلاء بأي تصريحات للوسائل الاعلامية، هذه الانباء دفعتني لإدلاء التصريحات لوسائل اعلام ايرانية وكوردستانية”.

وتطرق الدباغ الى موضوع اخلاء مراكز ومقار الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران في المناطق الحدودية، بقوله “ان مسألة إخلاء تلك المراكز والمقار ليست جديدة، قامت الحكومة الايرانية بمراجعة هذا الامر وتوصلت الى ان جزءا من الاحزاب المعارضة لإيران تتدخل بالتظاهرات التي تجتاح البلاد”، موضحاً: “حسب قول الحكومة الايرانية فإن تلك الاحزاب تحاول خلق الفوضى، لذلك تصرّ ايران على اخلاء مقار تلك الاحزاب”.

الدباغ قال انه “تم اشعار الاحزاب المعارضة للنظام الإيراني بشكل رسمي وغير رسمي بإخلاء المناطق الحدودية، وفي حال بقائها ستنظر ايران في خيارات اخرى”.

فيما يتعلق بالخيارات المتاحة امام ايران في حال بقاء تلك الاحزاب، اوضح ممثل حكومة اقليم كوردستان ان “ايران اعلنت انها تفكر بايقاف البث التلفزيوني والوسائل الاعلامية لتلك الاحزاب، كذلك زيادة وتقوية النقاط العسكرية التابعة لها على الحدود”، اما عن احتمال تنفيذ عملية برية، فقد استبعد الدباغ ذلك، وقال: “استبعد ان يكون هناك برنامج لتنفيذ هجوم بري، اما بالنسبة للمراكز القريبة من الحدود فهذا احتمال وارد”.

واشار الدباغ الى تصريح بعض الاشخاص باسم الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران، مبيناً ان “هناك اشخاص صرحوا في وسائل اعلامية، واكدوا عدم التزامهم بقرارات وتعليمات حكومة اقليم كوردستان، هذا تطور خطير، ويجب عليهم الابتعاد عن هذه المواقف”.

وحسب الدباغ فإن حكومة اقليم كوردستان تحترم الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران في اطار القانون الدولي وحماية حقوق الانسان والمواطنة، “لكن لا تسمح بخلق المشاكل للجمهورية الإسلامية الايرانية”.

الدباغ نوّه الى ان ايران قلقة من تغطية الوسائل الاعلامية في اقليم كوردستان للتظاهرات التي تجتاح البلاد، مضيفاً ان طهران ابلغت ممثلية حكومة اقليم كوردستان بأن “جزءا من وسائل اعلام اقليم كوردستان تتمنّى سقوط نظام الجمهورية الاسلامية”.

كما أكد الدباغ ان “قنصلية وممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية في اقليم كوردستان، اوصلوا رسائل ومخاوف الايرانيين الى حكومة اقليم كوردستان”.