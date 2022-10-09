السوداني يقاضي محللاً سياسياً ويطالبه بـ”نصف مليار دينار” كتعويض (وثيقة)

رفع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوى قضائية، ضد المحلل السياسي محمد نعناع، بتهمة التهجم عليه.

وطالب السوداني، بحسب وثيقة مرسلة إلى محكمة بداءة الرصافة، من قبل محامي الإطار التنسيقي محمد مجيد الساعدي، المحلل محمد نعناع، بـ”تعويض مالي قدره نصف مليار دينار، مع تحمل المدعي عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة”.

وكان المحلل السياسي، محمد نعناع، قد اتهم السوداني، خلال لقاء تلفزيوني، بأنه رهيناً لعدد من الشخصيات السياسية في الإطار التنسيقي.

وفيما يلي نص الوثيقة: