مقر الرئيس بارزاني: الهجمات الإيرانية جريمة ونطالب بإيقافها فوراً

وصف مقر الرئيس مسعود بارزاني الهجمات الإيرانية على مقرات أحزاب كوردستان إيران داخل أراضي إقليم كوردستان، بأنها “جريمة”، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الهجمات، وعدم استغلال إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة.

أدناه نص البيان الصادر عن مقر الرئيس بارزاني:

ومازال استهداف اقليم كوردستان مستمراً بصواريخ القوات الايرانية.

واذ ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على ارض الاقليم حيث تسببت بمقتل اناس ابرياء مدنيين من ونساء وأطفال، نؤكد بان ماحصل هو جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة ولا مبرر لها وتتعارض مع مصالح إقليم كوردستان واستقراره.

ونؤكد ايضاً بأن الاعتداءات والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولايمكن اللجوء لهذه التصرفات التي لا تنتج سوى الجريمة وحالة من عدم الاستقرار.

لذلك ندعو إلى ايقاف فوري لهذه الهجمات والتفجيرات وعدم استغلال ارض إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة.

مقر البارزاني

28 أيلول (سبتمبر) 2022