رئاسة إقليم كوردستان تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها في حماية سيادة البلاد

أدانت رئاسة إقليم كوردستان القصف الإيراني لأهداف في إقليم كوردستان، داعية الحكومة العراقية إلى أن تقوم بواجبها في حماية أراضي وسيادة البلاد.

رئاسة إقليم كوردستان، جددت في بيان، اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022)، التأكيد على موقف إقليم كوردستان الواضح والمتمثل في “عدم السماح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده”، مؤكدة في الوقت نفسه على “عدم جواز تحويل إقليم كوردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة”.

فيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدد من الأهداف في إقليم كوردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات.

إن موقف إقليم كوردستان واضح ويتمثل في عدم السماح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، وفي نفس الوقت يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كوردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة.

وفي حين نؤكد على أن السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام، نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالقيام بأداء واجبها في حماية أرض وسيادة البلد.

رئاسة إقليم كوردستان

28 أيلول 2022″