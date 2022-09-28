حكومة إقليم كوردستان: ندين بشدة الانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي إقليم كوردستان بالهجمات الصاروخية

أدانت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022)، القصف الإيراني المتكرر على أراضي إقليم كوردستان، والتي أوقعت ضحايا.

وقالت الحكومة في بيان لها: “ندين بشدة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي إقليم كوردستان بالهجمات الصاروخية”.

وأضافت أن “قصف مقرات المعارضة بالصواريخ من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحت أي ذريعة كان، تصرف غير صحيح وتحريف لمسار الأحداث ومحل استغراب”.

وأعربت عن استنكارها لـ”هذه الهجمات المتواصلة على أراضينا والتي توقع ضحايا من المدنيين”.